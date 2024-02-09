Звягинцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягинцев Алексей

Звягинцев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1938

Сын: Звягинцев Виктор Кирилович

Мать ребёнка: Звягинцева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягинцева Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.