Звягинцев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1938
Сын: Звягинцев Виктор Кирилович
Мать ребёнка: Звягинцева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягинцева Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно