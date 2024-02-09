Звягинцева Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

07.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая столовой
Рождение ребёнка
13.04.1938

Сын: Звягинцев Виктор Кирилович

Отец ребёнка: Звягинцев Алексей

Рождение ребёнка
27.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягинцев Алексей

Смерть
07.03.1986

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