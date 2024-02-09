Звягинцева Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти07.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Звягинцев Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая столовой
Рождение ребёнка
13.04.1938
Сын: Звягинцев Виктор Кирилович
Отец ребёнка: Звягинцев Алексей
Рождение ребёнка
27.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягинцев Алексей
Смерть
07.03.1986