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Звягинцев Виктор Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1938

Дата смерти

04.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938

Отец: Звягинцев Алексей

Мать: Звягинцева Ефросинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Парторг (председатель коммунистов)
Бракосочетание
1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1964

Сын: Звягинцев Сергей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2006

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