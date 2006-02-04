Звягинцев Виктор Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1938
Дата смерти04.02.2006
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938
Отец: Звягинцев Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Парторг (председатель коммунистов)
Бракосочетание
1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1964
Сын: Звягинцев Сергей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2006