(Таранова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Таранова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

14.11.1997

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Таранов Василий

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Сергей

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синанов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синанов Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
14.11.1997
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