(Таранова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти14.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Таранов Василий
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Сергей
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синанов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синанов Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
14.11.1997