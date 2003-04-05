Синанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синанов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1925

Дата смерти

05.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Таранова) Галина

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Таранова) Галина

Смерть
05.04.2003

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