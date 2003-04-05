Синанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1925
Дата смерти05.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Таранова) Галина
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Таранова) Галина
Смерть
05.04.2003