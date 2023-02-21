Савкина (Прокопова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина (Прокопова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1982

Отец: Прокопов Александр

Мать: Прокопова Татьяна

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