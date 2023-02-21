Parland (Glasgow) Janet
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1725
Муж: Parland Walter
glas
Рождение ребёнка
15.02.1726
Дочь: Henderson Margaret
Отец ребёнка: Parland Walter
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1732
Сын: Parland John
Отец ребёнка: Parland Walter
Смерть
Неизвестно
Glasgow, Lanark, Scotland