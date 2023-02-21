Parland (Glasgow) Janet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parland (Glasgow) Janet

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1682 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1725

Муж: Parland Walter

glas
Рождение ребёнка
15.02.1726

Дочь: Henderson Margaret

Отец ребёнка: Parland Walter

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1732

Сын: Parland John

Отец ребёнка: Parland Walter

Смерть
Неизвестно
Glasgow, Lanark, Scotland
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