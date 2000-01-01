Parland Walter
Место рожденияGlasgow, Lanark, Scotland
Дата рождения?.04.1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.04.1682
Glasgow, Lanark, Scot.
Крещение
14.04.1682
Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom
Рождение
?.04.1682
Отец: Parland Robert
Мать: Parland Elizabeth
Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
1725
Жена: Parland Janet
glas
Рождение ребёнка
15.02.1726
Дочь: Henderson Margaret
Мать ребёнка: Parland Janet
Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1732
Сын: Parland John
Мать ребёнка: Parland Janet
Смерть
Неизвестно