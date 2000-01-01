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Parland Walter

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Место рождения

Glasgow, Lanark, Scotland

Дата рождения

?.04.1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1653 г.р.

Мать

1654 г.р.

Жена

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.04.1682
Glasgow, Lanark, Scot.
Крещение
14.04.1682
Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom
Рождение
?.04.1682

Отец: Parland Robert

Мать: Parland Elizabeth

Glasgow, Lanark, Scotland
Бракосочетание
1725

Жена: Parland Janet

glas
Рождение ребёнка
15.02.1726

Дочь: Henderson Margaret

Мать ребёнка: Parland Janet

Glasgow, Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
1732

Сын: Parland John

Мать ребёнка: Parland Janet

Смерть
Неизвестно
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