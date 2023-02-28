Гущин Андрей Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ерофеева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна
Смерть
Неизвестно