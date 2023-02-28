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Гущин Андрей Прокофьевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ерофеева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Гущина Дарья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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