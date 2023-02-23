Гущина Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ерофеева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич
Смерть
Неизвестно