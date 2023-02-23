Гущина Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина Дарья Матвеевна

Гущина Дарья Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ерофеева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close