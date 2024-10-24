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Аленкин Иван Кипреевич

Место рождения

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Аленкин Кипрей Никитич

Мать: Авдотья Алексеевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аленкина Домна Кипреевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Аленкина) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Аленкина Домна Кипреевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Аленкина) Христинья Ивановна

Мать ребёнка: Аленкина Домна Кипреевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Аленкина) Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Аленкина Домна Кипреевна

Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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