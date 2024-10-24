Аленкин Иван Кипреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Аленкин Кипрей Никитич
Мать: Авдотья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аленкина Домна Кипреевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Аленкина) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Аленкина Домна Кипреевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Аленкина) Христинья Ивановна
Мать ребёнка: Аленкина Домна Кипреевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Аленкина) Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Аленкина Домна Кипреевна
Смерть
Неизвестно