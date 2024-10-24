Аленкина Домна Кипреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Аленкина) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Аленкин Иван Кипреевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Аленкина) Христинья Ивановна
Отец ребёнка: Аленкин Иван Кипреевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Аленкина) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Аленкин Иван Кипреевич
Смерть
Неизвестно