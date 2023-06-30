Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Карлаганов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Карлаганов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлаганов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Карлаганов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кущева Светлана Семёновна

Отец ребёнка: Карлаганов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Людмила Семёновна

Отец ребёнка: Карлаганов Семён

Смерть
Неизвестно
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