Карлаганов Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаганов Михаил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.
1986 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956

Отец: Карлаганов Семён

Мать: Мария

Рождение ребёнка
26.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карлаганова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
28.12.1980

Дочь: Смолякова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Карлаганова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
29.01.1986

Дочь: Енина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Карлаганова Нина Михайловна

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