Карлаганов Михаил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1956
Отец: Карлаганов Семён
Мать: Мария
Рождение ребёнка
26.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карлаганова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
28.12.1980
Дочь: Смолякова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Карлаганова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
29.01.1986
Дочь: Енина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Карлаганова Нина Михайловна