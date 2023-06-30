Карлаганов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Карлаганов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлаганов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кущева Светлана Семёновна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина Людмила Семёновна
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно