Карлаганов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаганов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Карлаганов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлаганов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кущева Светлана Семёновна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина Людмила Семёновна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно