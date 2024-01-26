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Куготов Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951

Отец: Куготов Алексей *

Мать: Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеренко Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1972

Сын: Куготов Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Стеренко Наталья Николаевна

г.Караганда,Ленинский р-он. Казахстан
Рождение ребёнка
01.02.1977

Сын: Куготов Юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Стеренко Наталья Николаевна

г.Караганда,Ленинский р-он
Смерть
Неизвестно

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