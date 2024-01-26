Куготов Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951
Отец: Куготов Алексей *
Мать: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1972
Сын: Куготов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Стеренко Наталья Николаевна
г.Караганда,Ленинский р-он. Казахстан
Рождение ребёнка
01.02.1977
Мать ребёнка: Стеренко Наталья Николаевна
г.Караганда,Ленинский р-он
Смерть
Неизвестно