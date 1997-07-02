Стеренко Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1953
Дата смерти02.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1953
Отец: Николай *
Россия,Омская обл.Черланский р-он
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1972
Сын: Куготов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Куготов Геннадий Алексеевич
г.Караганда,Ленинский р-он. Казахстан
Рождение ребёнка
01.02.1977
Отец ребёнка: Куготов Геннадий Алексеевич
г.Караганда,Ленинский р-он
Смерть
02.07.1997
Павлодарская обл,Пос.Зангар Казахстан ДТП