Стеренко Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеренко Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1953

Дата смерти

02.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1953

Отец: Николай *

Мать: Стеренко Мария Гавриловна

Россия,Омская обл.Черланский р-он
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куготов Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.03.1972

Сын: Куготов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Куготов Геннадий Алексеевич

г.Караганда,Ленинский р-он. Казахстан
Рождение ребёнка
01.02.1977

Сын: Куготов Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Куготов Геннадий Алексеевич

г.Караганда,Ленинский р-он
Смерть
02.07.1997
Павлодарская обл,Пос.Зангар Казахстан ДТП

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