Телятников Василий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1780
Сын: Телятников Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова
Лосево, Омский округ, Сибирский край
воспр. Николай Седельников, дев. Евдокия Осипова Быкова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Телятников Василий Васильев
Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова
Рождение ребёнка
04.03.1784
Сын: Телятников Герасим Васильев
Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова
Бракосочетание
04.05.1784
Рождение ребёнка
20.05.1787
Дочь: (Телятникова) Елена Васильева
Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Телятников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Телятникова (Быкова) Ефимья Осипова
Смерть
Неизвестно