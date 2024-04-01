Телятников Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелятников Василий Петров

Телятников Василий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Телятников Петр Казак Р. Медвежьего Борисов

Мать: Телятникова Параскева Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телятникова Варвара Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телятникова Варвара Миронова

Рождение ребёнка
22.04.1780

Сын: Телятников Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова

Лосево, Омский округ, Сибирский край
воспр. Николай Седельников, дев. Евдокия Осипова Быкова
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Телятников Василий Васильев

Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова

Рождение ребёнка
04.03.1784

Сын: Телятников Герасим Васильев

Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
04.05.1784

Жена: Телятникова (Быкова) Ефимья Осипова

Рождение ребёнка
20.05.1787

Дочь: (Телятникова) Елена Васильева

Мать ребёнка: Телятникова Варвара Миронова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Телятников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Телятникова (Быкова) Ефимья Осипова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.