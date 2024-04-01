Телятникова Варвара Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти30.01.1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1780
Сын: Телятников Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Телятников Василий Петров
Лосево, Омский округ, Сибирский край
воспр. Николай Седельников, дев. Евдокия Осипова Быкова
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Телятников Василий Васильев
Отец ребёнка: Телятников Василий Петров
Рождение ребёнка
04.03.1784
Сын: Телятников Герасим Васильев
Отец ребёнка: Телятников Василий Петров
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.05.1787
Дочь: (Телятникова) Елена Васильева
Отец ребёнка: Телятников Василий Петров
Смерть
30.01.1789