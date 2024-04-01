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Телятникова Варвара Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

30.01.1789

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телятников Василий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телятников Василий Петров

Рождение ребёнка
22.04.1780

Сын: Телятников Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Телятников Василий Петров

Лосево, Омский округ, Сибирский край
воспр. Николай Седельников, дев. Евдокия Осипова Быкова
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Телятников Василий Васильев

Отец ребёнка: Телятников Василий Петров

Рождение ребёнка
04.03.1784

Сын: Телятников Герасим Васильев

Отец ребёнка: Телятников Василий Петров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.05.1787

Дочь: (Телятникова) Елена Васильева

Отец ребёнка: Телятников Василий Петров

Смерть
30.01.1789

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