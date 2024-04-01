Телятникова (Быкова) Ефимья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телятникова (Быкова) Ефимья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1784

Муж: Телятников Василий Петров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Телятников Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Телятников Василий Петров

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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