Телятникова (Быкова) Ефимья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Осип
Бракосочетание
04.05.1784
Рождение ребёнка
1797
Сын: Телятников Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Телятников Василий Петров
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно