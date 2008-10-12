Лубсанцыренов Солбон 30.01.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лубсанцыренов Солбон

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Место рождения

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

30.01.1975

Дата смерти

12.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975

Отец: Лубсанцыренов Цырендоржо

Мать: (Бурхиева) Бадмаханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
08.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
12.10.2008
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ушхайта

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