Лубсанцыренов Солбон
Место рождения
Дата рождения30.01.1975
Дата смерти12.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975
Отец: Лубсанцыренов Цырендоржо
Мать: (Бурхиева) Бадмаханда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.10.2008
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Ушхайта