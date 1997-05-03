(Бурхиева) Бадмаханда 04.10.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бурхиева) Бадмаханда

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Место рождения

с. Булак Россия

Дата рождения

04.10.1951

Дата смерти

03.05.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

1971 г.р.
1975 г.р.
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Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951

Отец: Гармажапов Цырендаша

Мать: (Манидариева) Дулмажап

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
22.11.1971

Сын: Бурхиев Ган-Булад

Отец ребёнка: Содном-Жамса

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
?.09.1974

Муж: Лубсанцыренов Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.01.1975

Сын: Лубсанцыренов Солбон

Отец ребёнка: Лубсанцыренов Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лубсанцыренов Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лубсанцыренов Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лубсанцыренов Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
03.05.1997
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ушхайта

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