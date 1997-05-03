(Бурхиева) Бадмаханда
Место рожденияс. Булак Россия
Дата рождения04.10.1951
Дата смерти03.05.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1951
Отец: Гармажапов Цырендаша
Мать: (Манидариева) Дулмажап
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
22.11.1971
Сын: Бурхиев Ган-Булад
Отец ребёнка: Содном-Жамса
Бракосочетание
?.09.1974
Рождение ребёнка
30.01.1975
Сын: Лубсанцыренов Солбон
Отец ребёнка: Лубсанцыренов Цырендоржо
Рождение ребёнка
15.05.1977
Рождение ребёнка
12.03.1981
Рождение ребёнка
10.08.1989
Смерть
03.05.1997
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ушхайта