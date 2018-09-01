Лубсанцыренов Цырендоржо
Место рождения
Дата рождения16.01.1952
Дата смерти01.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1974
Жена: (Бурхиева) Бадмаханда
Рождение ребёнка
30.01.1975
Сын: Лубсанцыренов Солбон
Мать ребёнка: (Бурхиева) Бадмаханда
Рождение ребёнка
15.05.1977
Рождение ребёнка
12.03.1981
Рождение ребёнка
10.08.1989
Смерть
01.09.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно