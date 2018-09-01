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Лубсанцыренов Цырендоржо

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Место рождения

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

16.01.1952

Дата смерти

01.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
?.09.1974

Жена: (Бурхиева) Бадмаханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.01.1975

Сын: Лубсанцыренов Солбон

Мать ребёнка: (Бурхиева) Бадмаханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурхиева) Бадмаханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурхиева) Бадмаханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурхиева) Бадмаханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
01.09.2018
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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