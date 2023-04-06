Черненко (Данилевская) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Данилевская) Наталья Петровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Черненко Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.03.1887

Сын: Черненко Гавриил Данилович

Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.08.1889

Сын: Черненко Андрей Данилович

Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Черненко Филипп Данилович

Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.11.1899

Дочь: Почикайлова Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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