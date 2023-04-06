Черненко (Данилевская) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.03.1887
Сын: Черненко Гавриил Данилович
Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.08.1889
Сын: Черненко Андрей Данилович
Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Черненко Филипп Данилович
Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.11.1899
Дочь: Почикайлова Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Черненко Даниил Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно