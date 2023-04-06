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Черненко Филипп Данилович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Черненко Даниил Тимофеевич

Мать: Черненко Наталья Петровна

Бракосочетание
07.11.1910

Жена: Черненко Марина Павловна

Рождение ребёнка
21.10.1911

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Черненко Марина Павловна

Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Антонина Филипповна

Мать ребёнка: Черненко Марина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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