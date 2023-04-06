Черненко Филипп Данилович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
07.11.1910
Жена: Черненко Марина Павловна
Рождение ребёнка
21.10.1911
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Черненко Марина Павловна
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Антонина Филипповна
Мать ребёнка: Черненко Марина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно