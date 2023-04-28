Черненко (Пелишенко) Марина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Пелишенко) Марина Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892

Отец: Пелишенко Павел Филиппович

Мать: Пелишенко Дарья Георгиевна

Бракосочетание
07.11.1910

Муж: Черненко Филипп Данилович

Рождение ребёнка
21.10.1911

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Черненко Филипп Данилович

Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Черненко Филипп Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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