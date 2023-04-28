Черненко (Пелишенко) Марина Павловна
Место рождения
Дата рождения04.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1892
Бракосочетание
07.11.1910
Рождение ребёнка
21.10.1911
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Черненко Филипп Данилович
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Черненко Филипп Данилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно