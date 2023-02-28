Лютов Валентин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти01.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: Лютов Фёдор Корнилиевич
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
03.06.1959
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1969
Смерть
01.09.1985