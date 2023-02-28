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Лютов Валентин Фёдорович

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Место рождения

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

01.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Лютов Фёдор Корнилиевич

Мать: Лютова Ефросинья Павловна

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Нина Николаевна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Нина Николаевна

Смерть
01.09.1985
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