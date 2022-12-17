Лютова (Лютова) Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютова (Лютова) Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1898

Дата смерти

14.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898

Отец: Лютов Павел

Мать: Лютова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лютова) Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лютов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Лютов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич

Покровское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
село Покровское Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Покровское Курской области
Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Лютов Валентин Фёдорович

Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
22.05.1937

Дочь: Сергеева (Лютова) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Смерть
14.02.1974

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