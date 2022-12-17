Лютова (Лютова) Ефросинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1898
Дата смерти14.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1898
Отец: Лютов Павел
Мать: Лютова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лютова) Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич
Рождение ребёнка
01.04.1928
Сын: Лютов Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич
Покровское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
село Покровское Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Покровское Курской области
Рождение ребёнка
01.01.1934
Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
22.05.1937
Дочь: Сергеева (Лютова) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Лютов Фёдор Корнилиевич
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Смерть
14.02.1974