Лютов Фёдор Корнилиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Фёдор Корнилиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1890

Дата смерти

26.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Лютов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1928

Сын: Лютов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна

Покровское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
село Покровское Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Покровское Курской области
Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Лютов Валентин Фёдорович

Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
22.05.1937

Дочь: Сергеева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна

Грязновка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Фёдоровна

Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Education
Смерть
26.08.1951
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