Лютов Фёдор Корнилиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1890
Дата смерти26.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1928
Сын: Лютов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна
Покровское, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
село Покровское Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Покровское Курской области
Рождение ребёнка
01.01.1934
Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
22.05.1937
Дочь: Сергеева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна
деревня Грязновка Тербунский район, Липецкая область, Россия стар: село Грязновка Курской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Фёдоровна
Мать ребёнка: Лютова Ефросинья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Education
Смерть
26.08.1951