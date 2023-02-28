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Крюков Александр Васильевич

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Место рождения

Бураково, Свиньинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

30.08.1892

Дата смерти

07.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1892

Отец: Крюков Василий Иванович

Мать: Крюкова Анна Карповна

Бураково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1921

Дочь: Трискало Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна

Притыкино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1932

Сын: Крюков Борис Александрович

Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Анна Михайловна

Смерть
07.01.1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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