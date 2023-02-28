Крюков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.08.1892
Дата смерти07.01.1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1892
Отец: Крюков Василий Иванович
Мать: Крюкова Анна Карповна
Рождение ребёнка
20.05.1921
Дочь: Трискало Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна
Притыкино, Свиньинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1932
Сын: Крюков Борис Александрович
Мать ребёнка: Крюкова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Анна Михайловна
Смерть
07.01.1948