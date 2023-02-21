Крюкова Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Анна Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1892

Сын: Крюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Бураково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Крюков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Крюков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Бураково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфёнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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