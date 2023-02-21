Крюкова Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1892
Сын: Крюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
После 1903
Сын: Крюков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфёнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно