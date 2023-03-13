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Лукьяновъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лукьяновъ Парменъ

Мать: Ильина Лукьянова Фекла

Бракосочетание
23.09.1888

Жена: Лукьянова Анастасія

Рождение ребёнка
14.10.1891

Сын: Лукьяновъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Лукьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1895

Сын: Лукьяновъ Семенъ

Мать ребёнка: Лукьянова Анастасія

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Миногина Наталья

Мать ребёнка: Лукьянова Анастасія

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