Лукьяновъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Лукьяновъ Парменъ
Мать: Ильина Лукьянова Фекла
Бракосочетание
23.09.1888
Жена: Лукьянова Анастасія
Рождение ребёнка
14.10.1891
Сын: Лукьяновъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Лукьянова Анастасія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1895
Сын: Лукьяновъ Семенъ
Мать ребёнка: Лукьянова Анастасія
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Миногина Наталья
Мать ребёнка: Лукьянова Анастасія