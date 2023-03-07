Ильина Лукьянова (Чильдинова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Лукьянова (Чильдинова) Фекла

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Чильдиновъ Аѳанасій

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Трофимова Анастасія

Отец ребёнка: Лукьяновъ Парменъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лукьяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лукьяновъ Парменъ

Рождение ребёнка
09.02.1875

Дочь: Агафія

Отец ребёнка: Ильинъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1876

Сын: Ильинъ Александръ

Отец ребёнка: Ильинъ Кузьма

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяновъ Парменъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Кузьма

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