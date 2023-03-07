Ильина Лукьянова (Чильдинова) Фекла
Место рождения
Дата рождения1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Чильдиновъ Аѳанасій
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Трофимова Анастасія
Отец ребёнка: Лукьяновъ Парменъ
Рождение ребёнка
1866
Сын: Лукьяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лукьяновъ Парменъ
Рождение ребёнка
09.02.1875
Дочь: Агафія
Отец ребёнка: Ильинъ Кузьма
Рождение ребёнка
19.11.1876
Сын: Ильинъ Александръ
Отец ребёнка: Ильинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяновъ Парменъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Кузьма