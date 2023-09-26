Быстров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акутёнок Зинаида
Мать ребёнка: Быстрова Нина
Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Владимир
Мать ребёнка: Быстрова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Быстрова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентиенко Галина
Мать ребёнка: Быстрова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария
Мать ребёнка: Быстрова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быстрова Нина
Смерть
Неизвестно