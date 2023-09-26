Быстров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акутёнок Зинаида

Мать ребёнка: Быстрова Нина

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Владимир

Мать ребёнка: Быстрова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Быстрова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентиенко Галина

Мать ребёнка: Быстрова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария

Мать ребёнка: Быстрова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Нина

Смерть
Неизвестно
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