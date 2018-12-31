Валентиенко (Быстрова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быстров Василий
Мать: Быстрова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Валентиенко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Нина
Отец ребёнка: Валентиенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валентиенко Иван
Смерть
31.12.2018