Валентиенко (Быстрова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентиенко (Быстрова) Галина

Валентиенко (Быстрова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быстров Василий

Мать: Быстрова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Валентиенко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Нина

Отец ребёнка: Валентиенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валентиенко Иван

Смерть
31.12.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close