Быстрова (Куранова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Куранова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куранов Иван

Мать: Куранова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акутёнок Зинаида

Отец ребёнка: Быстров Василий

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Владимир

Отец ребёнка: Быстров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Быстров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентиенко Галина

Отец ребёнка: Быстров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария

Отец ребёнка: Быстров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Василий

Смерть
Неизвестно
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