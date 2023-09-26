Быстрова (Куранова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куранов Иван
Мать: Куранова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акутёнок Зинаида
Отец ребёнка: Быстров Василий
Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Владимир
Отец ребёнка: Быстров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Быстров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентиенко Галина
Отец ребёнка: Быстров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария
Отец ребёнка: Быстров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быстров Василий
Смерть
Неизвестно