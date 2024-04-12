Аянот (Калафат) Вера Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Калафат) Вера Лазаревна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

29.01.1994

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: Калафат Лазарь Серафимович

Мать: Калафат Варвара Соломоновна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аянот Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аянот Николай Федорович

Смерть
29.01.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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