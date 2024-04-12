Аянот (Калафат) Вера Лазаревна
Место рождения
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти29.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1911г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 309 /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно