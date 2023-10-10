Аянот Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения23.11.1906
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906
Отец: Аянот Федор Саввич
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 84 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 181 /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аянот Вера Лазаревна
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно