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Аянот Николай Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

23.11.1906

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906

Отец: Аянот Федор Саввич

Мать: Аянот Екатерина Никифоровна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1906г. /запись № 84 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 181 /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Вера Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Вера Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аянот Вера Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аянот Вера Лазаревна

Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
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