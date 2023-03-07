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Матрона Игнатьева

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.02.1850 ст.

Муж: Петр Захаров

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1852 ст.

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Петр Захаров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1852
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