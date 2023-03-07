Матрона Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1850 ст.
Муж: Петр Захаров
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1852 ст.
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Петр Захаров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1852