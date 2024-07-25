Шолутько Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолутько Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1948

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1948

Отец: Шолудько Василий Афанасьевич?

Мать: Шолудько (?) Татьяна ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2023

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