Шолудько Василий Афанасьевич?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1948
Сын: Шолутько Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шолудько (?) Татьяна ?
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шолудько (?) Татьяна ?
Смерть
Неизвестно