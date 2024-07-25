Шолудько Василий Афанасьевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолудько Василий Афанасьевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1948

Сын: Шолутько Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шолудько (?) Татьяна ?

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шолудько (?) Татьяна ?

Смерть
Неизвестно

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