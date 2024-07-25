Шолудько (?) Татьяна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1948
Сын: Шолутько Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шолудько Василий Афанасьевич?
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шолудько Василий Афанасьевич?
Смерть
Неизвестно