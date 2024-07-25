Шолудько (?) Татьяна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолудько (?) Татьяна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шолутько ?

Мать: Шелутько (Витько) (Анастасия) Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1948

Сын: Шолутько Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шолудько Василий Афанасьевич?

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шолудько Василий Афанасьевич?

Смерть
Неизвестно

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