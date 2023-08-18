Сапронов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапронова) Анастасия
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Александр
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Николай
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
14.11.1925
Дочь: Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна
Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
По 1945