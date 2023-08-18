Сапронов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапронова) Анастасия

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Александр

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Николай

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
14.11.1925

Дочь: Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
По 1945

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