Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна

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Место рождения

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.11.1925

Дата смерти

18.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925

Отец: Сапронов Иван

Мать: Сапронова Марфа Андреевна

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1948

Дочь: Тымчук Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1950

Дочь: Шура

Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1953

Сын: Сапронов Алексей

Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Сапронов Анатолий

Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1958

Дочь: Волкова Татьяна

Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич

Больница в селе Архангельском
Рождение ребёнка
07.04.1962

Дочь: Лена

Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич

Смерть
18.05.2004
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