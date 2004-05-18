Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1925
Дата смерти18.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925
Отец: Сапронов Иван
Рождение ребёнка
09.12.1948
Дочь: Тымчук Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.1950
Дочь: Шура
Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1953
Сын: Сапронов Алексей
Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Сапронов Анатолий
Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1958
Дочь: Волкова Татьяна
Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич
Больница в селе Архангельском
Рождение ребёнка
07.04.1962
Дочь: Лена
Отец ребёнка: Сапронов Василий Николаевич
Смерть
18.05.2004