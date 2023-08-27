Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна
Место рождениядер. Вышняя Каменка
Дата рождения02.07.1897 ст.
Дата смерти25.06.1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1897 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сапронова) Анастасия
Отец ребёнка: Сапронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Александр
Отец ребёнка: Сапронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Николай
Отец ребёнка: Сапронов Иван
Рождение ребёнка
14.11.1925
Дочь: Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сапронов Иван
Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.06.1990