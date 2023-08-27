Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронова (Сапронова) Марфа Андреевна

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Место рождения

дер. Вышняя Каменка

Дата рождения

02.07.1897 ст.

Дата смерти

25.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1897 ст.

Отец: Сапронов Андрей Никитич

Мать: Сапронова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапронова) Анастасия

Отец ребёнка: Сапронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Александр

Отец ребёнка: Сапронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Николай

Отец ребёнка: Сапронов Иван

Рождение ребёнка
14.11.1925

Дочь: Сапронова (Сапронова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сапронов Иван

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.06.1990

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