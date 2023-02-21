Бестужева-Рюмина (Забицкая) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Саблина София Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1867 ст.
Дочь: Дружинина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.
Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно