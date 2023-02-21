Бестужева-Рюмина (Забицкая) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужева-Рюмина (Забицкая) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Саблина София Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.1867 ст.

Дочь: Дружинина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.

Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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