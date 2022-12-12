Бестужев-Рюмин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужев-Рюмин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бестужев-Рюмин Николай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Саблина София Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1867 ст.

Дочь: Дружинина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.

Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна

Смерть
Неизвестно
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