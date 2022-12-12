Бестужев-Рюмин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бестужев-Рюмин Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Саблина София Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1867 ст.
Дочь: Дружинина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1871 ст.
Дочь: Бестужева-Рюмина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бестужева-Рюмина Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно