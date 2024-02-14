Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
Место рожденияг.Янгиюль,Ташкентской области, Узбекская ССР
Дата рождения24.09.1940
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Биктимирова (Валитова) Марьям
Смерть
2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно