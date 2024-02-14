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Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Место рождения

г.Янгиюль,Ташкентской области, Узбекская ССР

Дата рождения

24.09.1940

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1940

Отец: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Мать: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Биктимирова (Валитова) Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биктимирова (Валитова) Марьям

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова (Валитова) Марьям

Смерть
2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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