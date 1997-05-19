Биктимиров Сибгатулла Гибатович
Место рожденияд.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР
Дата рождения13.01.1913
Дата смерти19.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913
Отец: Биктимиров Гибат
Мать: Биктимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Биктимирова) Нурия Сибгатуллаевна
Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна
Рождение ребёнка
05.02.1944
Дочь: Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна
Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна
Рождение ребёнка
03.09.1948
Рождение ребёнка
21.02.1957
Рождение ребёнка
24.09.1962
Смерть
19.05.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно