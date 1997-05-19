Биктимиров Сибгатулла Гибатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Место рождения

д.Кинзябызово, Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

13.01.1913

Дата смерти

19.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

1940 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1913

Отец: Биктимиров Гибат

Мать: Биктимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Биктимирова) Нурия Сибгатуллаевна

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
05.02.1944

Дочь: Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
03.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
21.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Рождение ребёнка
24.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Смерть
19.05.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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