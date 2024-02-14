Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения01.05.1919
Дата смерти27.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Биктимирова) Нурия Сибгатуллаевна
Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
Рождение ребёнка
05.02.1944
Дочь: Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна
Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
Рождение ребёнка
03.09.1948
Рождение ребёнка
21.02.1957
Рождение ребёнка
24.09.1962
Смерть
27.01.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно