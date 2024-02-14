Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

01.05.1919

Дата смерти

27.01.1988

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1940 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919

Отец: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Мать: Рахимова (Табаева) Марфуга Сайфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Биктимирова) Нурия Сибгатуллаевна

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
24.09.1940

Сын: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
05.02.1944

Дочь: Ахмедова (Биктимирова) Дания Сибгатуллаевна

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
03.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
21.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Рождение ребёнка
24.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович

Смерть
27.01.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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